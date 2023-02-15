Мир 15 февраля 2023, 13:31 Франции напомнили о колониальном прошлом в ответ на критику политики России в Африке Глава МИД Лавров назвал заявления Франции о политике России в Африке клиническим случаем РИА «Новости»

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Заявление Министерства иностранных дел Франции о том, что Россия ведет «неоколониальную политику» в странах Африки — это клинический случай. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением во время правительственного часа в Госдуме выступил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что именно Франция вместе с другими странами Европы совершала кровавые преступления на континенте и до сих пор воспринимает ставшие свободными странами бывшие колонии в качестве своего «заднего двора».

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При этом Франция критикует Россию, которая занимала первую роль в борьбе с освобождением африканцев от колониального гнета.

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«Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни», — подчеркнул Лавров.

Министр заметил, что именно Россия поддерживала страны Африки после обретения ими независимости и внесла посильный вклад в становление их государственности, экономики и обороноспособности.