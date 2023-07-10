Мир 10 июля 2023, 08:40 Франко-германская бригада и армия Литвы отработают оборонительные и наступательные операции Учения франко-германской бригады и армии Литвы начались в Йонавском районе Flickr

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В Литве начались учения франко-германской бригады и пехотного батальона имени великого князя литовского Альгирдаса. До 15 июля они отработают на полигоне Гайжюнай стрельбы, оборонительные и наступательные маневры, сообщил ТАСС.

Франко-германская бригада командировала на полигон Гайжюнай в Йонавском районе около 400 военнослужащих, со стороны Литвы задействовали пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса. Участники проведут боевые стрельбы, отработают наступательные и оборонительные маневры. Учения завершатся 15 июля.

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