Мир 15 февраля 2024, 00:18 France 24 назвал фейком новость о подготовке покушения на Макрона в Киеве РИА «Новости»

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Телеканал France 24 опроверг сообщения о том, что показал сюжет о готовящемся покушении на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», — заявили на телеканале.

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Пресс-служба назвала это примером «манипуляции информацией». Ранее французский лидер отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. Новую дату поездки не объявляли.

В среду, 13 февраля, в соцсетях распространилось видео якобы эфира французского телеканала, ведущий которого рассказал о подготовке покушения на Макрона во время его визита в Киев. По его словам, украинские власти собирались обвинить в этом Россию, чтобы добиться от Запада новых поставок оружия на Украину.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Макрон так испугался предполагаемого покушения, что не только отменил визит на Украину, но и решил поделиться со всем Евросоюзом ядерным потенциалом Франции, хотя на самом деле весь этот потенциал контролируют США.