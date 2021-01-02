Фракция Зеленского засомневалась в регистрации «Спутника V» на Украине

В партии Зеленского «Слуга народа» засомневались в регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине. Об этом рассказал депутат Верховной рады страны от фракции, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Такое заявление он сделал агентству «РБК-Украина»,

«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», — отметил он.

Радуцкий добавил, что пока ничего не знает про заявку харьковской компании на регистрацию препарата в стране.

Украинский премьер Денис Шмыгарь ранее не раз заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, потому что препарат еще не прошел третью стадию клинических испытаний. Он также отмечал, что речи о закупке «Спутника V» для страны не идет.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «Спутник V» «гибридным оружием» России против Украины.