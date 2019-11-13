Фракция Тимошенко «Батькивщина» перешла в оппозицию

Украинская фракция «Батькивщина» официально перешла на сторону оппозиции действующей власти страны. Об этом сообщила лидер партии и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

«Заявление фракции. Принятием закона о продаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда „Батькивщины“ переходит в оппозицию», — написала Тимошенко в Facebook и опубликовала видео своего выступления.

В своей речи глава фракции заявила, что власть занимается политикой «уничтожения Украины» и «продолжения эпохи бедности».

«Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику», — сказала она.

По словам Тимошенко, партия направила представление в Конституционный суд и намерена требовать разъяснения Конституции. В частности, речь идет о статье, где говорится, что земля страны — собственность народа.

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Перед этим стало известно, что Украина планирует отменить мораторий 2001 года на продажу земли. Он перестанет действовать с октября 2020 года. Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что участки смогут покупать местные компании и люди. Возможность приобретения земли иностранцами решат на референдуме.

Несмотря на эти слова, многие депутаты выступили против такого решения. Также митинги на улицах начали устраивать местные аграрии, которые боятся будущей возможной конкуренции.