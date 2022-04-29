В Японии обнаружили фрагменты судна, похожего на пропавший круизный корабль KAZU 1. Сотрудники сил самообороны нашли их с помощью подводных камер.

По информации телеканала NHK, фрагменты судна находятся в районе водопада на глубине 100 метров. Экипаж KAZU 1 подал сигнал бедствия из этого района, сообщил RT.

На фрагментах судна можно разглядеть буквы Z, U и цифру 1. Служба безопасности Японии предположила, что детали принадлежат пропавшему лайнеру.

Круизное судно KAZU 1 затонуло в минувшие выходные у берегов острова Хоккайдо. На борту находились 26 человек. В воскресенье, 24 апреля, Kyodo News сообщило, что медики подтвердили гибель 10 пассажиров. Позже стало известно, что число жертв официально возросло до 14 человек.

KAZU 1 вышел из порта утром 23 апреля. Пассажиры хотели посетить поселок Сяри. В этом районе находятся живописные водопады. Около в 13:15 по местному времени экипаж сообщил о ЧП на борту — судно начало набирать воду в носовом отсеке.