FP объяснил, почему Запад не смог настроить весь мир против России

Страны, представляющие большинство человечества, не присоединились к «западному единению против России», заявил колумнист журнала Foreign Policy Ховард Френч. При этом, как отметил журналист, из США и европейских столиц звучат обратные заявления.

«После громких заявлений в Вашингтоне и европейских столицах <…> люди, которые сделали паузу, чтобы более внимательно оценить ситуацию, начали замечать, что на самом деле большая часть мира сидит в стороне», — написал Френч.

По мнению колумниста, Индия и Китай, которые представляют крупнейшие по численности страны мира, видят в конфликте на Украине отголоски соперничества Запада и Востока.

Журналист также напомнил, что международная политическая система, которая сложилась в начале XX века, с самого начала отвела странам третьего мира статус государств второго сорта. По его словам, долгое время мир, где главенствовала европейская «белая» цивилизация, отказывал другим странам в праве на самостоятельное существование под предлогом «нецивилизованности» неевропейских народов.

Такой порядок, как отметил журналист, освящался Лигой Наций — предшественником ООН. Френч обратил внимание, что сейчас постоянное членство в Совбезе ООН в большинстве своем имеют страны, которые относятся к европейской цивилизации. А люди третьего мира, по оценке автора, полностью выпали из поля зрения.