Fox: Трамп одержал победу в колеблющемся штате Флорида

Подсчет голосов официально еще не завершен. Однако после обработки 98% бюллетеней и по проведенным опросам, Трампа получил 51,3% голосов, его соперник Джо Байден — 47,8%.

Флорида входит в небольшое число колеблющихся штатов, в которых до последнего неясно, за какого кандидата и партию будут голосовать. Байден и Трамп в последние недели кампании уделили большое внимание Флориде. Там они не раз проводили митинги. Победа в этом штате дает кандидату 29 из 270 необходимых голосов выборщиков. 29 — самое большое количество голосов, которые можно получить в колеблющихся штатах. Об этом написал ТАСС.

В 2016 году во Флориде победил республиканец Дональд Трамп. Местные жители в 2008 и 2012 годах поддержали демократа Барака Обаму.

Также Трамп, по оценке The New York Times, победил в штате Небраска. По предварительным данным, за него проголосовали 51,7%, за конкурента — 46,1%.

Тем не менее, по расчетам Fox News, в гонке лидирует Джо Байден.

На всеобщих выборах в Соединенных Штатах помимо президента и вице-президента выбирают 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, 13 губернаторов штатов и территорий и представителей местных органов власти. Инаугурация главы Белого дома назначена на 20 января 2021 года.