Fox News резко прервал выступления Байдена об инфляции ради «холодной дозы реальности» | 360°

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Fox News резко прервал выступления Байдена об инфляции ради «холодной дозы реальности»

Телеканал Fox News резко прервал трансляцию выступления Байдена о борьбе с инфляцией

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Телеканал Fox News неожиданно прервал выступление президента США Джо Байдена, когда он рассказывал об успешной борьбе с инфляцией. Зрителям продемонстрировали данные о рекордном падении индекса Dow Jones.

«Не хочу быть кайфоломом, но мы прерываем этот праздник, чтобы внести жесткую и холодную дозу реальности», — заметил ведущий.

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Инфляция в Штатах разогналась до предела, но в Белом доме при этом упорно делают вид, что ситуация в экономике нормальная, а в росте цен на топливо, продукты и услуги якобы виновата Россия.

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Действия властей вызывают критику и со стороны СМИ, и со стороны населения. В августе сеть кофеен Starbucks решила помочь Байдену наконец открыть глаза на происходящее и разместила таблички с надписями «С каждой чашкой кофе, которую вы покупаете, старичок Байден просыпается и видит рецессию».

США

Джо Байден

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