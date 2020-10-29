Fox News объявил о краже секретных материалов о сыне Байдена

Ведущий канала Такер Карлсон сообщил, что в последнюю неделю октября редакция получила конфиденциальные документы о семье Байдена от источника. В частности, в них шла речь и о Хантере.

Документы Fox News отправили 26 октября почтой из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Однако 27 октября служба доставки объявила, что посылку вскрыли, а ее содержимое украдено.

Во время предвыборной гонки СМИ не раз писали компрометирующие статьи о Хантере Байдене. В них говорилось о коррумпированности мужчины. Издание New York Post рассказывало о переписке Хантера с партнерами по украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В статье даже появился скриншот письма, где советник правления Burisma Вадим Пожарский благодарит Байдена-младшего за помощь в организации встречи с его отцом. Также сына политика обвиняли в употреблении наркотиков и участии в оргиях.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. За пост борются действующий американский лидер Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден. Последний уже досрочно проголосовал.