Fox News не дали «Эмми» за интервью с Путиным

Корреспондент американского телеканала Fox News Крис Уоллес считался главным кандидатом на получение премии «Эмми» за свое интервью с Владимиром Путиным. Однако статуэтка ему не досталась. Конкуренцию Fox News составляли еще шесть телеканалов.

Рейтинги Эмми опустились до исторического минимума Подробнее

Уоллес побеседовал с президентом России летом 2018 года. Интервью состоялось после завершения российско-американского саммита в Хельсинки. Владимир Путин рассказал в прямом эфире об итогах встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, об отношении Российской Федерации и Соединенных Штатов, а также о проблеме Северной Кореи и ряде других важных проблем.

Статуэтки «Эмми» — награда за достижения в области новостей и документального кино. «Эмми» считается ТВ-эквивалентом «Оскара» и вручается Академией телевизионных искусств и наук.