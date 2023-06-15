Мир 15 июня 2023, 08:39 Fox News назвал Байдена «подражателем диктатора» Fox News назвал президента Байдена «подражателем диктатора» после ареста Трампа Фото: правительство США / Flickr

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Американский телеканал Fox News показал выступление президента США Джо Байдена и процитировал его как «подражателя диктатору». RT написал, что так СМИ отреагировали на преследование бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Фото: скрин из эфира телеканала Fox News

«Подражатель диктатора выступает в Белом доме после ареста его политического соперника», — сказано в сообщении.

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Ранее Дональда Трампа на время арестовали в Майами. Это произошло в момент предъявления ему обвинений. Экс-президент не признал себя виновным в хранении секретных материалов, а также прпятствовании правосудию. Сейчас бывший американский лидер уже на свободе.

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер попросили прокомментировать ситуацию с Fox News.

«Я могла бы сказать на эту тему примерно 787 миллионов вещей. То, что мы видели прошлым вечером, — это неправильно. Я не буду вдаваться в это», — заявила она.

Более развернутый ответ Жан-Пьер давать отказалась. Дональд Трамп и Джо Байден намерены участвовать в президентских выборах, которые пройдут в США осенью 2024 года. Трамп в 2020 году не смог переизбраться на второй срок, тогда Байден набрал больше голосов избирателей.