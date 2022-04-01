Fox News: 38% жителей США уверены, что в топливном кризисе виноват Байден
Журналисты Fox News подвергли критике президента США Джо Байдена из-за его высказываний о топливном кризисе в Штатах. Об этом написало ИА Nation News.
В вышедшем на телеканале сюжете отмечается, что Байден винит в кризисе Россию, а также топливные компании, которые якобы не хотят увеличивать производство топлива и работать на благо страны.
При этом 38% американцев считают виновным в топливном кризисе самого президента, говорится в выпуске.