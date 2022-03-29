Фотожурналист Холстед ушел из жизни

Американский фотожурналист Дирк Холстед скончался в возрасте 85 лет. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.

По данным издания, журналист умер в минувшую пятницу в одной из больниц Панамы. Его сестра Энн Макферсон уточнила, что причиной смерти Холстеда стал инсульт. Отмечается, что за годы своей карьеры фотожурналист вел хронику начального и заключительного этапов Вьетнамской войны. Кроме того, ему удалось запечатлеть попытку убийства бывшего президента США Рональда Рейгана.