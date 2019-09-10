Фотосессия с «убитыми и изнасилованными» моделями вызвала скандал в Казахстане

Казахстанское издание Buro 24/7 оказалось в центре скандала, опубликовав сомнительную съемку одежды и аксессуаров H&M. Новую коллекцию бренда они решили представить через отсылку к насилию над девушками в 1970-е годы в США.

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Кадры из фотосессии появились на сайте и в соцсетях fashion-издания. Фото сопровождались подписью, что новая коллекция H&M вдохновлена 70-ми годами — в нее вошли водолазки, брюки клеш, плиссированные юбки, а вещи представлены в характерных теплых цветах.

Это время в редакции связали с жертвами насилия, маньяков и серийных убийц, поэтому модели здесь изображают убитых или изнасилованных девушек. Криминалисты, по задумке бренда, исследуют место преступления и собирают вещи жертв. Сейчас фотосессия удалена, но снимки уже разошлись по соцсетям.

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Издания и Telegram-каналы осудили опубликованную фотосессию. По их мнению, журналисты «Buro 24/7 Казахстан» тем самым романтизируют насилие. Ситуация осложняется еще и тем, что недавно в Казахстане произошла серия громких изнасилований, из-за чего общественность даже потребовала изменить законодательство и ужесточить наказание.

Изначально в СМИ утверждалось, что эта фотосессия сделана совместно с брендом H&M, однако позже выяснилось, что журналисты съемку не согласовывали.

«Съемка на сайте „Buro 24/7 Казахстан“, в которой была использована коллекция Studio aw2019, является редакционной. Следуя редакционным принципам творческой независимости, креативная концепция съемки не была согласована с брендом», — объяснили изданию Saltmag.ru в H&M.

Представитель бренда также подчеркнул, что марка не поддерживает романтизацию насилия ни в каком формате.

То, что съемка была придумана и реализована самой редакцией, подтвердили и в «Buro 24/7 Казахстан». Они попросили у своих читателей прощения.