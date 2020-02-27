Фотороботы преступников начали «печатать» на блинах

Британские полицейские придумали необычный способ распространения фотороботов подозреваемых — они изобразили их лица на блинах. Правоохранители уверены, что так преступников будет легче найти: их лица увидят гораздо больше людей, чем на обычных розыскных плакатах.

Об этом полицейские британского графства Суррей рассказали в своем Twitter.

Правоохранители указали, что сделать необычный фоторобот им помог «знаменитый кулинар Филипп де Пэн». Англичане заинтересовались личностью художника, но не смогли найти о нем никакой информации. Оказалось, что полицейские его просто выдумали — портреты на блинах удалось создать с помощью обработки фотографий подозреваемых в Photoshop.

Идею стражей порядка подписчики восприняли неоднозначно. Некоторые оценили задумку и согласились, что она может помочь в поиске преступников. Другие заявили, что эта идея дискредитирует местных правоохранителей.

«Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», — объяснили полицейские.