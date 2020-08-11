Фотокорреспондента РИА «Новости» освободили из СИЗО в Белоруссии

Из белорусского следственного изолятора отпустили российских журналистов, которых задержали накануне, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

«Отпущен наш коллега Солопов Максим, Илья Питалев из РИА „Новостей“. Мы сегодня знаем, что Дмитрий Калюжный, коллега Семена Пегова, уже несколько часов находится в России, также 2-2,5 часа назад в Смоленск прибыли наши коллеги, которые вчера были отпущены: Семен Пегов, Владислав Зиздок, Антон Старков, Дмитрий Лосенко», — сказал Мезенцев в эфире «России-24».

Он также рассказал, что активисты Артем Важенков и Игорь Рогов из «Открытой России» будут скоро на свободе — «это вопрос не часов, а десятков минут».

Пока других данных о задержании наших журналистов в Белоруссии нет.

Ранее стало известно, что вечером, 11 августа, в Минске возле гостиницы «Орбита» солдаты внутренних войск напали на фотокорреспондентов «Нашей Нивы» и Associated Press. Также задержали журналиста портала Hrodna.life Руслана Кулевича и его супругу Татьяну. Мужчину избили. Похоже, что ОМОН в Минске начал целенаправленно избивать журналистов.