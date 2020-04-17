Фотография протестов в Судане стала победителем World Press Photo

Международная премия фотожурналистики World Press Photo объявила победителей. Сотрудник агентства AFP Ясуеси Тиба получил первое место в номинации «Лучший снимок года».

Японец летом 2019 года снимал протесты в Судане. На один из кадров попал молодой человек, читающий стихотворение. В этот момент вокруг него все кричали лозунги против правительства, сказано в пресс-релизе World Press Photo. Эта работа также стала обладателем главного приза в категории «Новости».

Еще одной номинацией была «Фотоистория года». В ней первое место отдали французу Ромэну Лорендо. Фотограф сделал кадры о протестном движении «Брат, как начиналось восстание» в Алжире. Над своим фотопроектом Лорендо работал пять лет.

Эта работа стала лучшей в номинации «Окружающая среда». Лука Локателли снял для National Geographic мусоросжигательный завод Амагер Бакке на датском острове Амагер. Завод перерабатывает мусор в энергию, а новые технологии помогают сократить выбросы вредных оксидов азота.

На конкурсе также была представлена номинация «Проблемы современности». В ней победили шесть фотографов. Среди работ были снимки белых медведей в Арктике и фотография международной выставки вооружений IDEX, где мужчина уносил снаряды гранатомета.