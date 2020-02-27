Фотограф из Парижа проявил снимки котов, оставленные в подвале 120 лет назад

Французский блогер получил фотографии котов, проявив негативы, которые хранились в подвале дома 120 лет. Неизвестные люди поместили негативы в капсулу времени, чтобы передать послание потомкам.

Историк фотографии из Парижа Матье Стерн в подвале своего дома нашел «капсулу времени» — шкатулку, в которой хранились различные предметы, в том числе негативы. Он проявил их с помощью цианотопии — фотографического процесса, который дает при фотопечати изображение голубого оттенка. Весь процесс блогер снимал на YouTube.

Оказалось, что в 1900 году маленькая девочка, оставившая послание, фотографировала парижских котов.

Источник фото: YouTube

«Действительно особенный кот! Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею», — написал Матье Стерн в Instagram, приложив одну из получившихся фотографий.

Судя по ролику, он решил оставить снимки у себя дома на память и уже поместил их в рамки. В шкатулке нашлась записка и бумажная кукла. Что он будет делать с ними, Стерн пока не рассказал.