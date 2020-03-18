Фотограф из Екатеринбурга застрял в Таиланде с семьей из-за коронавируса
Екатеринбургский фотограф Никита Журнаков с женой и маленькой дочерью не могут улететь из Таиланда из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Они должны были лететь через Казахстан, но власти страны закрыли границы и объявили режим ЧС. Посольство не может помочь семье, так как прямые рейсы в Бангкок никто не отменял. Но, по словам мужчины, новые билеты стоят около 300 тысяч рублей. А через три дня у них заканчивается виза.
«Сейчас взяли перелет через Дубай, но пишут, что ОАЭ тоже закрыли — отменяют трансферные визы. И мы не знаем, попадем ли в Москву, чтобы оттуда уже лететь в Екатеринбург», — рассказал Журнаков.
Дозвониться до МВД России, чтобы прояснить ситуацию, ему не удалось.