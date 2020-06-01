Фотограф из Амстердама воссоздал точный портрет Наполеона
Бас Утервайк, фотограф из Амстердама, смог воссоздать точный портрет знаменитого полководца, императора Франции Наполеона Бонапарта. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Фотоизображение Наполеона художник опубликовал на своей страничке в соцсети.
«Я создал лицо Наполеона Бонапарта, основываясь на нескольких картинах с его изображением», — подписал он свой пост.
Воссоздать точный портрет полководца Утервайку помогли несколько платформ, одна из них — Art Breeder.