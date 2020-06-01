Фотограф из Амстердама воссоздал точный портрет Наполеона

Фотоизображение Наполеона художник опубликовал на своей страничке в соцсети.

«Я создал лицо Наполеона Бонапарта, основываясь на нескольких картинах с его изображением», — подписал он свой пост.

Воссоздать точный портрет полководца Утервайку помогли несколько платформ, одна из них — Art Breeder.