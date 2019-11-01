Фото Зеленского-школьника перед Столтенбергом рассмешило Сеть

Пользователей соцсетей развеселила совместная фотография президента Украины Владимира Зеленского, который стоит, вытянувшись по струнке, перед сидящим за столом генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинского главу назвали «провинившимся школьником», а само фото — «Барин приехал» и «Опять двойка».

Около двух сотен комментаторов упражнялись в остроумии под постом издания «Страна.UA» в Facebook.

«А хотите, я вам на рояле сыграю?» — написал Вадим Приходько.

Глава Офиса Зеленского рассказал об усталости президента от негатива Подробнее

Наталья Чистякова заявила, что Зеленский — «хороший, воспитанный мальчик». Старшие сидят, младшие стоят.

«Двойку в журнал пока ставлю только карандашом», — посмеялась Ксения Сузина.

Иван Чернов представил ситуацию в ресторане: «Мне два по сто в одну посуду и огурчик, огурчик можно порезать. Да поживее!»

Ну а кто-то не увидел в этой протокольной фотографии ничего смешного: делать запись в книге гостей удобнее сидя.

Глава Альянса прилетел в Киев 30 октября. В четверг, 31 октября, в столице Украины прошло заседание комиссии НАТО — Украина. В ходе мероприятия Столтенберг заявил, что суверенная Украина может выбирать в какой военный блок ей вступать, и что двери НАТО для страны всегда открыты. Он подчеркнул, что дорога к НАТО не является легкой — для того, чтобы вступить в альянс, нужны серьезные реформы.