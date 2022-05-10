facebook_pixel
    10 мая 2022, 19:08

    Фото военкора RT стало иллюстрацией французского журнала о мужестве украинских журналистов

    Французский журнал поставил фото военкора RT на обложку номера о журналистах Украины

    Анатолий Минкин

    Редакция еженедельного французского журнала L’Obs поставила на обложку номера, посвященного вручению Пулитцеровской премии украинским журналистам, фотографию военкора RT Arabic Халеда Джабури. Об этом рассказал руководитель телеканала Майя Анна в своем Telegram-канале.

    Она напомнила, что сотрудники украинских СМИ получили премию за «мужество, стойкость и стремление рассказать правду». Только вот с фотографией редакция ошиблась.

    «Мотивация французов понятна — подобрать страшную картинку, которая лишь усилит впечатление от подвига украинцев и пуще прежнего убедит публику в кровожадности Путина.

    А фотка ведь действительно впечатляющая, только она про совсем другую историю — про военное преступление украинской армии, обстрел „Точкой-У“ военного госпиталя», — рассказала Майя Анна.

    Она подчеркнула, что редакторы номера настолько увлеклись, что даже не заметили в руках героя фотографии микрофона RT и российский флаг в правой руке журналиста. После того, как редакции указали на ошибку фотографию на сайте поменяли.