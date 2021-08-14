Фото вечеринки в резиденции президента Аргентины в пандемию вызвали скандал

Фотографии празднования дня рождения первой леди Аргентины в пандемию спровоцировали скандал в политических кругах страны. Снимки, сообщил телеканал ТN, сделаны в июле прошлого года, когда в южноамериканском государстве действовал строжайший карантин.

На фотографиях видно, что в праздновании участвовали минимум 12 человек. Все они сидели без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Федеральный прокурор Аргентины, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источники, уже изучает список людей, приглашенных на мероприятие в резиденцию президента.

Сам глава страны Альберто Фернандес подтвердил, что действительно приглашал гостей во время строгого карантина. Он отметил, что к нему за это время приходили сотни людей: политики, звезды и просто жители, которые просили президента о помощи.

«14 июля в день рождения моей дорогой Фабиолы она созвала встречу, чтобы поднять бокалы, чего не должна была делать, я жалею, что так произошло. Этого не повторится», — добавил глава государства.

Фото очень разозлили оппозицию в Аргентине. Теперь депутаты собираются требовать импичмента Фернандеса.

Ранее сын президента Аргентины Эстанислао Фернандес получил новое удостоверение личности. Оказалось, что он сменил не только имя, но и пол — в этой графе теперь стоит отметка «Х».