Украинский студент получил $3,5 тысячи от Twitter. Он доказал, что алгоритмы соцсети обрезают фото темнокожих

В алгоритмах Twitter для фокусировки на наиболее интересных частях снимка в режиме предпросмотра обнаружили предвзятость. Чаще всего он выбирает худые лица молодых светлокожих людей.

Социальная сеть выплатила 3,5 тысячи долларов украинскому студенту Богдану Кулынычу, доказавшему необъективность, с которой выполнялась совокупность команд в Twitter. Об этом сообщила газета The Guardian.

Студент швейцарского университета EPFL, Кулыныч сгенерировал несколько рядов, заполнив их практически идентичными лицами. При проверке, на каком из них алгоритмы фокусируются чаще всего, он выявил «предпочтения» соцсети — худые молодые люди со светлой кожей.

На обрезку темнокожих на фото алгоритмами Twitter впервые обратили внимание в 2020 году. После проведенного социальной сетью исследования выяснилось, что догадки пользователей верны. Причем женским лицам со светлой кожей алгоритмы отдавали предпочтения реже.

На фоне разразившегося спора Twitter анонсировал премию с наградой в 3,5 тысячи долларов для способного доказать предвзятость алгоритмов. Этим человеком и оказался украинский студент.

Кулыныч заметил, что алгоритмический вред нельзя отнести к простым багам. По его словам, сейчас многие технологии вредят не из-за непреднамеренных ошибок, а, скорее, по замыслу. Подобное можно объяснить желанием получить максимум выгоды для себя и обеспечить затраты другим.