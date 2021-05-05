Фото с «гигантским» Байденом и «крошечным» Картером стало мемом

Американский президент Джо Байден вместе с женой Джил посетил своего предшественника Джимми Картера. Их встреча состоялась во время поездки главы государства в штат Джорджия.

На официальной странице The Carter Center появилась совместная фотография двух пар.

«Мы рады поделиться этой замечательной фотографией с Джо Байденом и Джил Байден, которые посетили чету Картеров в Плейнсе, Джорджия»

Пользователи Сети обратили внимание на том, то на снимке Джимми и Розалин Картерами кажутся очень маленькими по сравнению с Байденами.

Фото стало предметом шуток. Некоторые пошутили, что кадр сделан во время съемок очередной части «Хоббита». Газета The Washington Post посвятила отдельный материал этой фотографии под названием «Байдены гиганты? Картеры крошечные? Или наши глаза обманывают нас?»

Автор книги о Джимми Картере Джонатан Альтер рассказал изданию, что что Байден выше 39-го президента США. Картеры действительно обладают невысоким ростом, с возрастом они стали еще меньше. Однако данная фотография получилась такой скорее из-за метода съемки, а не из-за разницы в росте.

Фотограф Марлена Спосс объяснила, что при создании этого снимка использовался широкоугольный объектив и сильная вспышка.