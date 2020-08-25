Фото с белорусским силовиком превратили в мем. Омоновец рассказал, что происходило до снимка на самом деле

На фотографии, сделанной во время протестных акций в Белоруссии, изображен силовик и лежащий рядом парень. Жест омоновца был настолько артистичным, что в Сети принялись делать с ним мемы. Но на самом деле в этот момент мужчина хотел помочь пострадавшему.

Белорусский сотрудник внутренних войск рассказал RT, что произошло за несколько минут до снимка. По его словам, в тот день многие протестующие были либо под наркотическим опьянением, либо под алкогольным. Чтобы уберечь местных жителей и городское имущество от последствий их поведения, силовики стали задерживать самых буйных.

На фото был как раз один из задержанных. Как отмечает омоновец, он пытался привести лежащего без сознания парня в чувство. По предварительным данным, состояние юноши было тяжелое из-за алкоголя и наркотиков. Но проходящие мимо протестующие начали кричать, чтобы тот его отпустил. Этот момент попал на камеру, а потом фото стало мемом.

«Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. <…> Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? Я сказал своему товарищу, чтобы бежал за медиками», — вспоминает мужчина.