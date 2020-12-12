Фото российского военного нашли в украинском патриотическом учебнике

Пользователь Twitter выложил фото украинского учебника, на котором изображен российский военный. «Новейшая экипировка солдат ВСУ», — говорится в подписи к фото.

Об этом сообщило РИА «Новости».

Фото опубликовано в разделе «Защитники Отечества». На нем запечатлен мужчина в экипировке «Ратник». В руках он держит, вероятно, АК-47.

Создатели учебника объяснили ситуацию. По их словам, на момент подготовки книги новая экипировка только начала поступать украинским солдатам, поэтому было решено использовать фото «без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ».

Ранее на Украине пришли к выводу, что в вопросе возвращения Донбасса нет «чисто военного решения». Киев не сможет пойти на такой шаг по трем причинам, в том числе из-за вероятного вмешательства Москвы.

Генерал-полковник Руслан Хомчак назвал еще две причины, по которым это невозможно. Во-первых, генерал назвал нарушение Украиной международного гуманитарного права в части военных действий в густонаселенных районах. Кроме того, среди украинских военных возможны серьезные потери.