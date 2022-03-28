Фото обезвреженной у берегов Румынии украинской мины показали в Сети

В территориальных водах Румынии обезвредили мину ВСУ. Об угрозе дрейфа украинских снарядов в Черном море предупреждали в Минобороны РФ.

Морскую мину обнаружило в 70 километрах от румынского побережья рыболовецкое судно «Олимпус-1». ВМС и Минобороны страны позже сообщили о ее уничтожении. Снимки плававшего недалеко от Румынии снаряда появились в Сети.

В Национальном центре управления обороной РФ 26 марта предупредили, что дрейфующие мины в Черном море через четверо суток окажутся рядом с Румынией. Через 10 суток, по оценке Минобороны, они достигнут Болгарии.

Две мины — в проливе Босфор и рядом с болгарской границей — уже обнаружила турецкая сторона. Их тоже обезвредили.