Фото нового флагмана Xiaomi появились в Сети

Согласно данным инсайдера, смартфон оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, который превосходит по производительности все современные решения для устройств на Android. Также Mi 10 Pro 5G получит два стереофонических динамика, чего раньше не было ни на одном смартфоне китайского бренда.

Камера разрешением в 108 мегапикселей — это не новшество. Ранее ее получила модель Xiaomi Mi Note 10 Pro, которая вышла осенью 2019 года.

Новый смартфон укомплектуют блоком питания на 65 ватт. Предыдущий флагман Xiaomi поддерживал быструю зарядку только на 27-ваттных блоках. Пользователи отметили массивность и громоздкость нового устройства от китайского производителя. Инсайдер сообщил, что в продажу смартфон поступит в Китае 14 февраля.