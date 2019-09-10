Фото латышского учебника с карикатурой на российские власти опубликовали в Сети

На одной из страниц официального латышского учебника изображена карикатура на президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. На рисунке российский лидер показывает знак «тихо» одной рукой. Его вторая рука управляет марионеткой, у которой лицо премьер-министра РФ.

Пользователи Сети прокомментировали публикацию. «Странно, что в Латвии еще учебники есть, для сбора клубники в Ирландии не обязательно уметь читать, а тем более писать», «Но считать до ста должны все», — написали пользователи в комментариях.

Другие отметили, что за последние 15 лет президентами Латвии были гражданка Канады, травматолог, учитель биологии, радиоинженер. По их словам, текущий глава страны вырос в Германии и не получил высшего образования.