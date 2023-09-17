Мир 17 сентября 2023, 10:22 Фото Ким Чен Ына в ушанке появилось в Сети ЦТАК показало фото улыбающегося Ким Чен Ына в шапке-ушанке

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сфотографировался в шапке-ушанке во время визита в Россию. Снимок улыбающегося главы КНДР, который жмет руку министру обороны России Сергею Шойгу, опубликовало Государственное Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

Фото, судя по всему, сделали на борту фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». На нем Ким Чен Ын в черной шапке-ушанке с коричневым мехом стоит рядом с главой российского Минобороны, жмет ему руку и с улыбкой смотрит в камеру.

В кадр попал и раскрытый кейс на заднем фоне, в котором лежал меч.

Глава Северной Кореи 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи прошла его встреча с Сергеем Шойгу. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

От министра обороны России Ким Чен Ын получил подарок. По данным ЦТАК, лидер КНДР также передал презент Тихоокеанскому флоту.