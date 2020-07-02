Фото Карелина заставило комментатора из США чувстововать себя размазней

Российский спортсмен и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин до сих пор вдохновляет людей по всему миру. Недавно им восхитился спортивный комментатор из США Джо Роган.

Архивный снимок Карелина появился в Instagram американца. На фото борца запечатлели, когда он взял противника в захват.

У спортсмена напряглись все мышцы, даже на лице, появился оскал, и вид в целом вышел довольно грозный.

«Время от времени мне нравится доставать эту фотографию великого русского борца Александра Карелина. Это напоминает мне, какой я размазня», — подписал свою публикацию комментатор.

Снимок понравился подписчикам Рогана. Свое восхищение выразил боец смешанных единоборств Чед Эдвард Мендес, рестлер Кайл Кратчмер и другие известные спортсмены.

Александр Карелин трижди становился обладателем золотой медали на Олимпийских играх. Высшую награду он завоевал в греко-римской борьбе. Один раз советский и российский спорстмен выиграл серебро. На его счету — девять побед на чемпионатах мира. Он также выиграл 12 первенств Европы. Является государственным и политическим деятелем и депутатом Госдумы.