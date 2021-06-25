Фото гуляющих Протасевича и Сапеги появились в Сети

После сообщений о том, что сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу отправили под домашний арест, в Сети появились кадры их прогулки. Фото опубликовал RT.

Пара прогуливалась по улицам Минска.

Ранее Би-би-си сообщила, что Протасевич и Сапега находятся теперь под домашним арестом. Эту информацию подтвердил отец журналиста и адвокат девушки Антон Гащинский. Он рассказал, что девушка встретилась с родителями, и выразил надежду, что в ближайшее время ее судьба будет решена положительно. Он добавил, что на встрече она была не одна.

По словам Дмитрия Протасевича, он не видел сына и ничего не знает о его состоянии. Такое отношение к семье задержанного он назвал издевательством.

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Как оказалось, оно было ложным. На борту находились Протасевич и Сапега. Их задержали. Против сооснователя Nexta открыли уголовное дело по нескольким статьям. В частности, об организации массовых беспорядков. Два уголовных дела было заведено и на его девушку.