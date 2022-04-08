Видео дня: так выглядит место удара ракетой по Краматорску

Оперативные службы приехали к железнодорожному вокзалу в Краматорске, по которому днем в пятницу, 8 апреля, украинские боевики нанесли ракетный удар. Обстановку с места происшествия местные жители показали в соцсетях.

Трагедия произошла во время эвакуации местных жителей. Обломки ракеты, похожей на ТРК «Точка-У», упали вблизи вокзала. Погибли, по предварительной информации, больше 30 человек, еще порядка 100 были ранены. Краматорцев попросили не покидать свои дома без острой необходимости.

На месте работают пожарные и правоохранительные органы. Сообщается, что ракета прилетела со стороны боевиков.