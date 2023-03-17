17 марта 2023, 17:52
«Форум свободных народов пост-России» признали нежелательной организацией
ГП признала деятельность польского «Форума свободных народов пост-России» нежелательной
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной <…> организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum („Форум свободных народов пост-России“), Польша», — уточнили в ведомстве.
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В Генпрокуратуре России обратили внимание, что деятельность организации угрожает безопасности страны. Руководители объединения живут в Литве, Великобритании, Чехии. Они пропагандируют запрещенные лозунги.
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Организация в качестве экспертов привлекла лидеров сепаратистских движений. Спикеры занимаются русофобской пропагандой.
«Форум» размещает в Сети недостоверную информацию об СВО.
В начале марта Генпрокуратура назвала нежелательной международную организацию, которая борется с коррупцией.
Генпрокуратура РФ
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