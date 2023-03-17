Мир 17 марта 2023, 17:52 «Форум свободных народов пост-России» признали нежелательной организацией ГП признала деятельность польского «Форума свободных народов пост-России» нежелательной РИА «Новости»

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной <…> организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum („Форум свободных народов пост-России“), Польша», — уточнили в ведомстве.

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В Генпрокуратуре России обратили внимание, что деятельность организации угрожает безопасности страны. Руководители объединения живут в Литве, Великобритании, Чехии. Они пропагандируют запрещенные лозунги.

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Организация в качестве экспертов привлекла лидеров сепаратистских движений. Спикеры занимаются русофобской пропагандой.

«Форум» размещает в Сети недостоверную информацию об СВО.

В начале марта Генпрокуратура назвала нежелательной международную организацию, которая борется с коррупцией.