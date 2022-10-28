Форум с участием Путина и Токаева проведут в ноябре | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:00 Форум с участием Путина и Токаева проведут в ноябре Замглавы МИД России Руденко: форум с участием Путина и Токаева проведут в ноябре РИА "Новости"

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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в ноябре в Оренбурге. На него приедут лидеры обеих стран, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

«Впереди у нас еще 18-й форум межрегионального сотрудничества в Оренбурге с участием глав государств. Надеемся, что он состоится, как и было запланировано, в конце ноября», — сказал Руденко во время приема в посольстве Казахстана, организованного в честь празднования Дня республики.

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По словам замминистра, сейчас российская сторона ведет активную подготовку к форуму. Он выразил уверенность, что мероприятие даст дополнительный импульс бизнес-связям и молодежному обмену.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и страны Центральной Азии сохранить общую историю и вместе строить единое будущее. Он заявил, что стабильность и безопасность в каждом из государств влияет на общее развитие. Лидер страны подчеркнул, что необходимо эффективно противостоять любым попыткам размежевания народов.