Мир 12 февраля 2024, 12:51 Форум «Рамштайн» назвали бесполезным из-за отсутствия помощи Украине Депутат Рады Бужанский: ВСУ перешли на собственные силы из-за отсутствия помощи U.S. Department of Defense

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Украинские войска приступили к ведению боевых действий собственными силами из-за отсутствия помощи со стороны западных союзников. Об этом в своем Telegram-канале в преддверии очередного заседания контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» написал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Он напомнил, что новая встреча западных союзников Украины пройдет в ближайшую среду, 14 февраля. На заседании не сможет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин из-за очередной госпитализации.

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«Вообще, странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, поквартально в буквальном смысле, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут боевые действия практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще не было и близко», — написал Бужанский.

Законопроект о выделении Украине военной помощи застрял в парламенте США еще в конце прошлого года. Очередное рассмотрение документа в сенате прошло в минувшее воскресенье, 11 февраля, на внеочередном заседании.

Парламентарии особо подчеркнули, что ради голосования пропустили Супербоул — главное спортивное событие года. В ходе рассмотрения законопроект прошел процедурное голосование, и теперь сенаторы должны принять его окончательно перед отправкой на рассмотрение в Палату представителей.

По прогнозам СМИ, последний этап законопроект не пройдет. Подконтрольная республиканцам парламентская палата в очередной раз заблокирует помощь Украине.