Мир 05 мая 2023, 10:53 Fortum воспротивился передаче своих акций под временное управление в России Финский концерн Fortum выступил против передачи активов под внешнее управление Викимедиа

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Финский концерн Fortum оказался категорически против передачи акций своей дочерней компании Росимуществу под временное управление. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что концерн официально уведомил о своем возражении администрацию президента России.

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«Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора», — подчеркивается в заявлении.

Концерн собирается принять меры по защите прав собственности в рамках международного законодательства. Кроме того, Fortum назвал электростанции концерна одними из самых современных и эффективных на энергетическом рынке России.

Указ, против которого возражает компания, подписал президент Владимир Путин 25 апреля. Согласно документу, 98,23% акций «Фортума», находящихся во владении финской группы Fortum, передадут во временное управление Росимуществу. Та же участь постигнет 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper. Это ответ на недружественные действия государств по отношению к России.