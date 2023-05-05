05 мая 2023, 10:53
Fortum воспротивился передаче своих акций под временное управление в России
Финский концерн Fortum выступил против передачи активов под внешнее управление
Финский концерн Fortum оказался категорически против передачи акций своей дочерней компании Росимуществу под временное управление. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Уточняется, что концерн официально уведомил о своем возражении администрацию президента России.
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«Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора», — подчеркивается в заявлении.
Концерн собирается принять меры по защите прав собственности в рамках международного законодательства. Кроме того, Fortum назвал электростанции концерна одними из самых современных и эффективных на энергетическом рынке России.
Указ, против которого возражает компания, подписал президент Владимир Путин 25 апреля. Согласно документу, 98,23% акций «Фортума», находящихся во владении финской группы Fortum, передадут во временное управление Росимуществу. Та же участь постигнет 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper. Это ответ на недружественные действия государств по отношению к России.
Финляндия
Бизнес
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