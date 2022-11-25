Мир 25 ноября 2022, 23:34 Фортификационные сооружения начали возводить в Киевской области ГВА: фортификационные сооружения возводят в Киевской области РИА «Новости»

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Фортификационные укрепления начали возводить на территории Киевской области. О строительстве сообщила в своем Telegram-канале городская военная администрация.

«Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — написали в посте.

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Как уточнили в администрации, в регионе оборудуются взводные и ротные опорные пункты, долговременные огневые точки. Также строятся места укрытия и проживания личного состава.

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После повреждения объектов энергетической инфраструктуры украинская столица осталась без света. Исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что пока жители города смогут включать свет в своих домах на два-три часа в сутки. Электроснабжение имеет около 30% населения Киева. Давать людям свет на более продолжительное время начнут тогда, когда получится увеличить объемы производства электроэнергии. Проблемы с электричеством начались не только в столице, но и других городах. В среду, 23 ноября, без света остались жители Харькова и Одесской области.