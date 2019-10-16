«Формулу Штайнмайера» поддержали в горсовете Харькова
В городском совете Харькова за «формулу Штайнмайера» проголосовали 53 депутата, 12 высказались против, двое предпочли воздержаться, передает «Царьград».
«Формуле Штайнмайера» нашли болезненную альтернативуПодробнее
Харьковские депутаты поддержали главу государства в поисках мира. По их мнению, на сегодняшний день «формула Штайнмайера» является единственным реальным путем, который приведет к разрешению кризиса на востоке страны. Горсовет потребовал от политиков прекратить инсинуации вокруг этого документа и воздержаться от акций «Нет капитуляции».