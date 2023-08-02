02 августа 2023, 18:29
«Формулу мира» Зеленского раскритиковали в Бразилии
Представитель президента Бразилии заявил, что вокруг «формулы мира» Украины нет консенсуса
Развивающиеся страны не согласились с «формулой мира», которую предложил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии, его слова привел ТАСС.
«Вокруг предложенной Зеленским „формулы мира“ нет консенсуса, многие развивающиеся страны не согласились с ней», — сказал он.
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В сентябре 2022 года Зеленский впервые презентовал собственную «формулу мира» во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, боевые действия завершатся только после гарантий безопасности, восстановления территориальной целостности Украины и выхода российских войск.
Условия украинского президента раскритиковали в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что такое поведение свидетельствует о неготовности Зеленского к разрешению кризисной ситуации путем дипломатии.
Владимир Зеленский
Бразилия
Украина
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