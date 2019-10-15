«Формуле Штайнмайера» нашли болезненную альтернативу

«Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», — заявил министр.

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Пристайко также добавил, что «формула Штайнмайера» была согласована правительствами и отличается от того, на что Украина была готова пойти ранее.

Руководитель дипведомства уверил, что власти выберут из всех вариантов решения проблемы наиболее подходящий и предложат гражданам самый целесообразный вариант.

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«Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем», — сказал Пристайко.

На встрече в Минске 1 октября контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно ей закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступит в силу на временной основе в день выборов.

На постоянной основе соглашение начнет действовать после того, как ОБСЕ опубликует отчет об итогах выборов.

В День защитника Украины, 14 октября, в стране прошли акции протеста против «формулы Штайнмайера».