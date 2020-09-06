«Формируется очень негативный образ»: специалист по деловому этикету назвал ошибку Вучича на встрече с Трампом
«Знаете, президенту, который сидит напротив господина Трампа, хотелось бы сказать, что в любой ситуации, как бы мы себя ни чувствовали, мы должны держать спину прямой. Потому что со стороны, когда попадают в СМИ или Сеть такие снимки, формируется очень негативный образ этого человека», — пояснила «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Она добавила, что, если должность человека небольшая, то на осанку никто не обратит внимания. Но в случае с президентом страны на него смотрят его народ и весь мир. По словам эксперта, когда человека хотят унизить, то как раз сажают на подобное расстояние от себя.
«Сейчас, конечно, мы не можем исключать варианта, что это было сделано с целью защиты от коронавируса. С другой стороны, стол президента США настолько глубокий, что вот этого расстояния хватило бы, чтобы выдержать дистанцию. Глядя на эти снимки, приходит мысль, что это все-таки намеренный жест», — подчеркнула Холгова.
Трамп хотел показать Вучичу, какое на самом деле место он занимает в его глазах. Президент ассоциации привела в пример ситуацию, которая может произойти при собеседовании.
«Стоит стол руководителя и один всего лишь стул. Этот стул стоит на противоположной стороне от этого стола. Вот это проверка: люди хотят сразу посмотреть, насколько человек уверен в себе. Человек, относящийся к себе с должным уважением и уверенный в себе, берет этот стул и двигает поближе к столу», — рассказала она.
При этом Холгова отметила, что необходимо поинтересоваться, не возражает ли другой человек, чтобы вы подсели поближе. Точно так же должен был поступить и глава Сербии, так как занимает равнозначный пост с американским коллегой.
Вучич вместе с сербской делегацией прилетел в США на переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа. После общения президентов Сербии и США соцсети облетели фотографии из Белого дома. Вучича сравнили со школьником, а саму ситуацию — с допросом.