«Формируется очень негативный образ»: специалист по деловому этикету назвал ошибку Вучича на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. При этом он посадил своего коллегу на стул, который находился на расстоянии от стола. Эксперт по деловому этикету Альбина Холгова отметила, что Вучичу нужно было самостоятельно пододвинуть стул и держать спину прямо.

«Знаете, президенту, который сидит напротив господина Трампа, хотелось бы сказать, что в любой ситуации, как бы мы себя ни чувствовали, мы должны держать спину прямой. Потому что со стороны, когда попадают в СМИ или Сеть такие снимки, формируется очень негативный образ этого человека», — пояснила «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Она добавила, что, если должность человека небольшая, то на осанку никто не обратит внимания. Но в случае с президентом страны на него смотрят его народ и весь мир. По словам эксперта, когда человека хотят унизить, то как раз сажают на подобное расстояние от себя.

«Сейчас, конечно, мы не можем исключать варианта, что это было сделано с целью защиты от коронавируса. С другой стороны, стол президента США настолько глубокий, что вот этого расстояния хватило бы, чтобы выдержать дистанцию. Глядя на эти снимки, приходит мысль, что это все-таки намеренный жест», — подчеркнула Холгова.

Трамп хотел показать Вучичу, какое на самом деле место он занимает в его глазах. Президент ассоциации привела в пример ситуацию, которая может произойти при собеседовании.

«Стоит стол руководителя и один всего лишь стул. Этот стул стоит на противоположной стороне от этого стола. Вот это проверка: люди хотят сразу посмотреть, насколько человек уверен в себе. Человек, относящийся к себе с должным уважением и уверенный в себе, берет этот стул и двигает поближе к столу», — рассказала она.

При этом Холгова отметила, что необходимо поинтересоваться, не возражает ли другой человек, чтобы вы подсели поближе. Точно так же должен был поступить и глава Сербии, так как занимает равнозначный пост с американским коллегой.

Вучич вместе с сербской делегацией прилетел в США на переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа. После общения президентов Сербии и США соцсети облетели фотографии из Белого дома. Вучича сравнили со школьником, а саму ситуацию — с допросом.