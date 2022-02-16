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    16 февраля 2022, 10:35

    Формат расширенной «тройки» по Афганистану сочли эффективным в США

    Артур Блянихов

    Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заметил, что на данном этапе американская администрация ведет с движением «Талибан»* относительно продуктивный диалог. Об этом сообщил ТАСС.

    Уэст отметил эффективность формата расширенной «тройки» (США + Пакистан, КНР, РФ) по Афганистану.

    «Мы считаем формат „тройки плюс“ эффективным и ценным», — цитирует дипломата RT.

    По его словам, Соединенные Штаты планируют и дальше вкладываться в него.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.