Формат расширенной «тройки» по Афганистану сочли эффективным в США

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заметил, что на данном этапе американская администрация ведет с движением «Талибан»* относительно продуктивный диалог. Об этом сообщил ТАСС.

Уэст отметил эффективность формата расширенной «тройки» (США + Пакистан, КНР, РФ) по Афганистану.

«Мы считаем формат „тройки плюс“ эффективным и ценным», — цитирует дипломата RT.

По его словам, Соединенные Штаты планируют и дальше вкладываться в него.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.