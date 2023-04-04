Мир 04 апреля 2023, 22:34 Формальный арест сняли с Трампа CNN: с бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест flickr

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Формальный арест с экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сняли. Об этом сообщил телеканал CNN.

Политик вышел из здания суда, где ему предъявили обвинения. По данным РИА «Новости», он пребывал там около двух часов. Кортеж Трампа выехал. Правоохранители перекрыли некоторые улицы для того, чтобы экс-глава Белого дома смог беспрепятственно уехать.

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Политик собирается отправиться во Флориду. Из своего особняка Мар-а-Лаго он хочет выступить с заявлением.

Его арестовали в Нью-Йорке и доставили в манхэттенскую прокуратуру 4 апреля. В зале суда ему предъявили обвинение по 34 пунктам. Предположительно, рассматривается дело по фальсификации документов. Трамп назвал все обвинения политически мотивированными.

Он признался, что не может поверить в то, что подобное «происходит в Америке». Бывший президент Соединенных Штатов не считает себя виновным. По информации СМИ, его адвокат заявил, что обвинения против политика лишены фактов.

По словам сына политика Дональда Трампа-младшего, дочь судьи, занимающейся уголовным делом бизнесмена, работала на кампанию Байдена-Харрис, сообщили «Известия».