Даже после изменений, которые внесут по требованию UEFA, форма украинской сборной для выступления на Евро-2020 останется политизированной. Это создает опасный прецедент. Такое заявление сделали в Российском футбольном союзе.

«UEFA принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», — приводит РИА «Новости» текст сообщения службе коммуникаций РФС.

В июне на Украине презентовали новый комплект формы национальной сборной для участия в Евро-2020. На футболки нанесли надписи «Слава Украине» и «Героям слава» и очертание страны с Крымом в составе. РФС направил обращение в UEFA с просьбой обратить внимание на использование политических мотивов.

10 июня от Украины потребовали убрать надпись «Героям слава» с внутренней стороны футболки.

Чемпионат Европы по футболу начнется в пятницу, 11 июня. Турнир пройдет в 12 крупных европейских городах. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.