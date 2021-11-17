«Форма давления». Политолог объяснил, что происходит между Арменией и Азербайджаном

В ходе последнего конфликта Азербайджана и Армении военные первой страны попытались захватить территории второй. О том, что новое столкновение оказалось сильнее предыдущих, «360» рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Эксперт отметил, что конфликты низкой интенсивности происходили на приграничной территории и особенно в южной ее части в течение уже долгого времени, но новое нападение Азербайджана было более интенсивным.

«Это очередное столкновение было крупнее предыдущих, оно было достаточно серьезное. Это была действительно попытка захвата территорий. По официальным сообщениям, два пункта армянской армии перешли под контроль азербайджанцев. Что будет с ними дальше, и что происходит сейчас, мне не совсем понятно», — описал ситуацию Искандарян.

Он сообщил, что погибло все еще неизвестное точно, но большое количество людей с обеих сторон — «цифры расходятся».

«Это форма давления на республику Армения, с тем, чтобы добиться определенных уступок. Азербайджан пытается повторить результаты военной победы годичной давности и откусить все, что можно», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что остановить конфликт удалось только при вмешательстве российской стороны и выразил опасение, что, скорее всего, нападения будут продолжаться, потому что они являются частью стратегии.