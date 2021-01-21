Курс доллара на Forex вырос к евро после инаугурации Байдена

Курс доллара по отношению к евро вырос на 0,2%, свидетельствуют данные международного рынка Forex. И торгуется на уровне 1,21 доллара за евро.

По состоянию на 23:35 по московскому времени курс доллара по отношению к евро рос на 0,22% и достигал 1,2103 доллара за евро, пишет ТАСС.

Котировки пошли вверх после вступления в должность президента США Джо Байдена. Новый глава Белого дома 20 января, на ступенях Конгресса принес присягу американскому народу и официально занял должность 46-го президента Соединенных Штатов. В связи с пандемией количество зрителей на церемонии ограничили. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

Вечером во вторник, 19 января, курс рубля пошел вверх по отношению к доллару и евро. Американская валюта к закрытию торгов потеряла 34 копейки от своего курса, евро снизился на 12 копеек. По итогам торгов курс доллара составил 73,65 рубля.