Согласно исследованию, тема Украины в освещении российских СМИ, в частности, RT, стала более популярна среди испаноязычной аудитории, чем интерпретация американских СМИ, сообщило издание Foreign Policy. Об этом написал RT.

Сложившаяся ситуация, говорится в статье, вызывает беспокойство в США. Предполагается, что целью «российской пропаганды» является «запутать» испаноязычное население и ослабить поддержку Украины в регионах.